Oluje, sneg i tornado na severu Italije

Severni deo Italije danas je pogodilo nevreme, a kod grada Breša zabeležena je i pojava tornada.

2nd possible tornado near Leno, North Italy earlier today! wow! Thank you for the report Davide! pic.twitter.com/1Q19Hrs0kq— #eustorm (@EUStormMap) June 6, 2017 Tornado je pričinio štetu na poljoprivrednim imanjima, javila