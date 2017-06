Danas u Srbiji intenzivnije padavine i nestabilno vreme

U Srbiji će se danas zadržati nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima sa grmljavinom i nepogodama uz intenzivnije padavine, grad i pojačan vetar, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Nepogode su moguće uglavnom na jugu i istoku Srbije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, u zoni pljuskova pojačan. Jutarnja temperatura biće od 14 do 20, najviša dnevna od 24 na severozapadu do 30 stepeni na jugu.