Vučić: Još nekoliko dana do mandatara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je dobro da su kosovski Albanci konačno priznali da ne žele da formiraju Zajednicu srpskih opština (ZSO) i da je sada na Evropskoj uniji i SAD da kažu šta misle o tome.

Prilikom posete Subotici, Vučić je rekao da "očigledno postoji nešto u vazduhu" na Balkanu ovih dana i da je zato prisutna "verbalna histerija". "To da neće ZSO, dobro je da su to konačno javno rekli, jer mi to vidimo