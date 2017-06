Danas pretežno sunčano i toplije, do 27 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplje, na jugoistoku Srbije od sredine dana uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 8 do 15 stepeni, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i malo toplje. Vetar slab severozapadni. Jutarnja temperatura oko