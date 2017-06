Požar u Moskvi: Dve žrtve, 3.500 evakuisanih

Nekoliko hiljada ljudi evakuisano je danas iz biznis centra u Moskvi zbog požara koji je izbio u blizini Kijevske železničke stanice u centru ruske prestonice, javila je agencija Tass, pozivajući se na gradske službe za vanredne situacije.

Big fire at Kievskii train station in #Moscow. Looks like it's in a siding or a platform. Fire brigade on scene putting it out. pic.twitter.com/vczFWq82hc— Patrick Reevell (@Reevellp) June 9, 2017 - Zbog gustog dima, iz