Pentagon: Moskva bila od velike pomoći na jugu Sirije

Rusija je bila od velike pomoći u smirivanju situacije u blizini grada At Tanf na jugu Sirije, izjavio je portparol Pentagona Džef Dejvis.

On je rekao da se situacija u blizini At Tanfa smirila i da je za to zaslužna Rusija, koja je uložila napore da razgovara o zabrinutosti SAD zbog sirijske vojske u tom području.