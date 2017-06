Čelsi Mening: Prihvatila sam svoju odgovornost

Transrodni američki vojnik Čelsi Mening, koja je oslobođena posle sedam godina zatvora zbog odavanja informacija Vikiliksu, kaže da je pravda zadovoljena.

"Prihvatila sam svoju odgovornost. Niko me nije naveo da uradim to što sam uradila. To je bio moj izbor", rekla je ona za američku televizijsku mrežu Aj Bi Si (ABC) u prvom intervjuu od kada je na slobodi. Čelsi Mening je