Danas ističe rok za zamenu vozačkih dozvola

Rok za zamenu papirnih vozačkih dozvola ističe danas.

Kazna za vozače koji sa starom dozvolom budu zatečeni u vožnji je od 6.000 do 20.000 dinara, plus dva kaznena poena, ako je prošlo manje od šest meseci od dana kada je dozvola istekla, dok je za duži period kazna 15.000 do 30.000 dinara, plus pet kaznenih poena i