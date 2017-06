Izmena u gradskom saobraćaju: Do Kalemegdana ćete danas morati peške, evo i do kada!

Beograđani, ako planirate danas da dolazite u centar grada pronađite alternativne rute ili se spremite na malo pešačenje.

Na potezu od Slavije do Trga republike, od 9.00 do 17.00, održaće se manifestacija „Pešačka subota“ zbog koje će za saobraćaj biti zatvorene ulice Kralja Milana, Terazije i Kolarčeva, te će one biti namenjene samo