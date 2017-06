Vraća se vera u "orlove", prodato 30.000 karata

Reprezentacija Srbije igra protiv Velsa meč 6. kola sutra od 20:45 na stadionu „Rajko Mitić“, a čini se da će naš nacionalni tim imati veliku podršku. Naime, kako je saopšteno iz FSS-a, do sada je prodato oko 30.000 karata, što je do skoro bilo nezamislivo! Kako je do utakmice ostalo još dan i