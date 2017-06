Ostapenko osvojila Rolan Garos

Litvanska teniserka Jelena Ostapenko nova je šampionka Rolan Garosa. Ona je, posle preokreta, rezultatom 4:6, 6:4, 6:3 pobedila Simonu Halep u finalu ženske singl konkurencije posle dva sata i dva minuta igre.

Jelena Ostapenko lifts her first tour level title - The Coupe Suzanne Lenglen Jelena Ostapenko soulève la Coupe Suzanne Lenglen ! #RG17 pic.twitter.com/C6X0hnOjAi— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017 Niko nije ni