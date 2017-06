Drakulin zamak zatvoren zbog medveda

Rumunske vlasti zatvorile su tvrđavu iz 13. veka u Transilvaniji, poznatom kao "Drakulin zamak" pošto su u toj oblasti uočeni mečka sa mladuncima.

Protective mama bear and her three cubs cut off access to Dracula’s castle in Romania https://t.co/mzlqaXETAN pic.twitter.com/KHpAKhkHXO— National Post (@nationalpost) June 10, 2017 Tvrđava se nalazi na vrhu planine u