Kao u najboljim danima: Nadal blistao u finalu Garosa, bez gledanja dovodio Vavrinku do ludila /video/

Rafael Nadal je blistao u finalu Rolan Garosa, ekspresno je osvojio 10. titulu u Parizu i Stan Vavrinka je bio u očaju koliko nije mogao da mu parira - 6:2, 6:3, 6:1.

Foto: Tatyana Zenkovich / EPA; Rafael Nadal Čistio je linije i pogađao ćoškove Rafa kao u najboljim danima, i dominantno stigao do jubilarne titule drugog grend slema u sezoni.