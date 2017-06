Tači: Očekujem što pre formiranje proevropske vlade

Kosovski predsednik Hašim Tači oglasio se večeras povodom prevremenih parlamentarnih izbora koji su danas održani i izrazio očekivanje da će što pre biti formirana proevropska vlada.

As a President of Republic I expect the victors of elections to create a pro-European government soon to address immediate priorities.— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) June 11, 2017 On je putem Tvitera poručio da "očekuje