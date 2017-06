FOTO: Avion leteo s rupom u motoru

Putnički avion kineske kompanije Čajna Istern koji je leteo za Šangaj bezbedno se vratio u Sidnej zbog problema tokom leta koji je uzrokovao otvorenu rupu u kućištu motora.

China Eastern flight makes emergency landing in Sydney after huge hole appears in engine casing. https://t.co/exDObcjnaX via @SCMP_News pic.twitter.com/s4Qbl9ih9p— Jim Roberts (@nycjim) June 11, 2017 - Trenutak posle poletanja