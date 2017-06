Protivnik Putina osuđen na 30 dana zatvora

Ruski opozicioni aktivista i bloger Aleksej Navaljni, koji je danas uhapšen zbog organizovanja protesta u Moskvi, odveden je u moskovski sud Simonovski kako bi bio saslušan, izjavio je njegov advokat Vadim Kobzev.

"Navaljni je odveden u Simonovski sud, čekamo saslušanje", rekao je on agenciji TASS. Navaljni je optužen za ponavljanje administrativnog prekršaja, za koji bi mogao da bude kažnjen do 30 dana zatvora ili novčanom kaznom do