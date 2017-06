Izvođač na Koridoru 10 zbog odugovlačenja kažnjen sa 100.000 evra

Vršilac dužnosti direktora Koridora Srbije Zoran Babić je izjavio danas da je kompanija Azvi-Rubau, koja je izvođač na deonici na Koridoru 10, kažnjen sa 100.000 evra zbog odugovlačenja radova.

On je novinarima rekao da Azvi-Rubau desetak dana ne pomera lansirne rešetke sa mosta Džemin Do na most Vrla. "Ja mogu da razumem dva- tri dana, ali ne mogu 10 dana. Zbog toga su oni prošle nedelje dobili kaznu od 10.000