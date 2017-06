Toplo, ali moguća kiša - do 31 stepen

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, samo ponegde, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, s kratkotrajnom kišom ili poljuskovima s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, jutarnja temperatura biće od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 31 stepen.I u Beogradu će danas biti umereno do potpuno oblačno, uz slab do umeren vetar, a sredinom dana moguća