Student oslobođen iz Severne Koreje vratio se u SAD – u komi

U komi je američki student Oto Varmbir koji je danas oslobođen od izdržavanja 15-godišnje zatvorske kazne u Severnoj Koreji na koju je bio osuđen zbog navodnog delovanja protiv severnokorejske države, saopštili su njegovi roditelji.

#NorthKorea must release Otto Warmbier now! End his unjust, rights abusing detention on trumped up charges #FreeOtto https://t.co/10yWvf8qyV pic.twitter.com/9O1SZ2qHXw— Phil Robertson (@Reaproy) April 13, 2017 U izjavi Freda