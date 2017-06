Rafal na političare: Napadač pucao na kongresmene, šef poslaničke grupe republikanaca u bolnici (foto, video)

Nepoznati napadač pucao je na članove Republikanske partije na bejzbol treningu u američkom gradu Aleksandrija u Virdžiniji među kojima je bio i šef Poslaničke grupe, kongresmen Stiv Skalis, koji se trenutno nalazi u bolnici zbog zadobijenih povreda u pucnjavi. Pored njega povređen je i kongresman Rodžer Vilijams.

APD PIO heading to scene, updates will be posted when available. Victims being transported to hospitals.— Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) June 14, 2017 Pucnjava se dogodila oko sedam sati, po lokalnom vremenu, a povređeno