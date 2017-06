Sunčano i toplo, uveče naoblačenje, do 31 stepen

U većem delu Srbije će biti pretežno sunčano i toplo, dok se posle podne na severozapadu, a uveče i u ostalim krajevima očekuje naoblačenje.

Ponegde će biti i kratkotrajne kiše i pljuska s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće od 11 do 17 stepeni, a najviša od 27 do 31 stepen. I u Beogradu