El Bagdadi ubijen u ruskom napadu na Raku?

Vašington je prebacio višecijevne bacače raketa HIMARS iz Jordana u bazu At Tanf u Siriji, potvrdilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

‘Strikes on Syrian military may be continued in the future, this time with use of #HIMARS’, Russian MoD concludes https://t.co/BaARUjOb2I pic.twitter.com/sYyXxT7iu8— RT (@RT_com) June 15, 2017 U saopštenju se dodaje da to