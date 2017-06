Umro Helmut Kol

Bivši nemački kancelar Helmut Kol preminuo je u 87. godini života. On je umro u jutarnjim satima u svom domu u Ludvigshafenu, objavio je danas nemački list Bild.

Helmut Kol je 16 godina obavljao funkciju kancelara Zapadne i ujedinjene Nemačke, odnosno od 1982. do 1998. godine. On je kao kancelar ujedinio Nemačku nakon rušenja Berlinskog zida 1989. godine, a do zvaničnog ujedinjenja