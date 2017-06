Vujović: Niko me još nije zvao u novu vladu

Poslednjih dana spekuliše se o tome da Vujović odlazi iz Vlade Srbije. To je bio razlog da ga novinari na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava koji se održava u Bečićima pitaju da li je to tačno.

- Niko me još uvek nije zvao, a ako me pozovu videćemo kakav je predlog - rekao je Vujović. On se danas obratio učesnicima Samita, gde je govorio o javnim finansijama. On je rekao da su razgovori o novoj Vladi Srbije počeli,