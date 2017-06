General NATO-a: Bombardovanje SRJ slično napadu na Nagasaki

BEOGRAD - Bombardovanje SRJ bilo je eksperimentalni rat NATO-a, kaže penzionisani italijanski general NATO i vojni diplomata Bjađo di Gracija, koji pravi paralelu između tog bombardovanja i bacanja atomske bombe na Nagasaki.

"To je bio eksperimentalni rat koji je NATO-u poslužio da, između ostalog, trenira svoju avijaciju u napadu gde je bila neuporediva disproporacija između onoga koji napada i onoga koji se brani", kaže Di Gracija. On je to rekao