Parada ponosa: Skup u Sao Paulu u znaku sekularizma

Više od 2.000 ljudi je danas učestvovalo u gej paradi u Kijevu koja je održana pod strogim merama bezbednosti.

Thousands attend gay pride parade in Kiev as counterdemonstration by ultranationalists leads to scuffles with police https://t.co/Q9dGSIVhoG pic.twitter.com/7BtNCMug7g— ABC News Politics (@ABCPolitics) June 18, 2017 Najveći