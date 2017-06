Hina: Međunarodna organizacija rada smatra da Hrvatska nije dužna penzionerima iz bivše Krajine

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je danas da nije iznenađen stavom Međunarodne organizacije rada (ILO) da Hrvatska nije dužna da isplati penzije penzionerima srpske nacionalnosti s teritorije nekadašnje SAO Kraijna za period od početka rata do 1998. godine.

- To je još jedan šamar Srbima iz Hrvatske i to najstarijim ljudima, koji su ostali bez imanja, a sada i bez penzija, kojima su se godinama nadali - rekao je Štrbac agenciji Beta. On je rekao da bi voleo da te penzije