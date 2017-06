Haos U Njujorku: Aktivisti blokirali Misiju SAD pri UN, policija uhapsila desetak osoba

Više od deset aktivista uhapšeno je danas u Njujorku nakon što su blokirali ulaz u Misiju SAD pri UN, kako bi protestvovali protiv odluke američkih vlasti da bojkotuju pregovore o povelji o zabrani nuklearnog naoružanja, prenosi Rojters.

Anti-nuclear bomb activists arrested at U.S. mission to U.N.: NEW YORK (Reuters) - More than a dozen… https://t.co/vZWqKq8dfd #worldNews pic.twitter.com/UogAghrFy4— News by Amanda (@amandasome) June 19, 2017 Agencija navodi da