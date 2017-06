Ambasador Norveške: Ako želite u EU, svi morate da učestvujete

BEOGRAD - Na svečani prijem povodom preuzimanja dužnosti predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je zakazan za 23. jun, Norvešku će predstavljati ministar spoljnih poslova te zemlje Borge Brende.

To je Tanjugu rekao ambasador Norveške u Srbiji Arne Sanes Bjornstad. "Za nas i ministra Brendea, to je gest. Mi vidimo sebe kao prijatelja Srbije i dolazimo da pokažemo to prijateljstvo, kao i da potvrdimo naš nastavak