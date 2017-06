Basketaši brane titulu: Srbija je u finalu SP!

Basketaši Srbije plasirali su se u polufinale Svetskog prvenstva, pošto su u četvrtfinalu, u reprizi prošlogodišnjeg finala, ponovo savladali selekciju SAD 17:14.

Srpski basketaši danas u polufinalu od 17:15 sati igrati sa boljim iz duela Ukrajine i Francuske. Finale je na programu od 21.30. Serbia defeat USA and will play the semi-finals of the #3x3WC pic.twitter.com/fbwg8OPXUp —