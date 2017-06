Bitka za Mosul ID optužila SAD za uništavanje al Nuri džamije

Pripadnici takozvane Islamske države podigli su u vazduh veliku al Nuri džamiju u Mosulu i minaret koji se naslanjao na nju, saopštila je danas iračka vojska.

Tragic news that #AlNoori Mosque with the #Alhadba minaret was blown up in #Mosul by #ISIS. Further depravity. 800 years of history lost. pic.twitter.com/XpstW9AdlC— Majid Alsayegh (@MajidAlsayegh) June 21, 2017 "Bande