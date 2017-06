Vlasnica kuće u kojoj je rođen Hitler tuzila državu sudu

Odluka austrijske vlade o eksproprijaciji kuće u kojoj je rođen Adolf Hitler je neustavna i postoje drugi načini da se spreči da mesto bude atrakcija za neonaciste, navela je juče advokat nekadašnje vlasnice te kuće.

