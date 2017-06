Ceremonija zatvara ulice: Kako se vratiti s posla?

Svečana ceremonija povodom inauguracije predsednika Srbije počinje u 18h, a na pojedinim saobraćajnicama oko "Palate Srbija" doći će do izmena u saobraćaju. Na mnogim beogradskim ulicama primetan je pojačan saobraćaj, a trenutno je zatvorena ulica Kneza Miloša i sa nje se ne može uključiti na auto-put.

Od 16 do 22 h za saobraćaj će biti zatvoren Bulevar Nikole Tesle, u oba smera, na delu od Brankovog mosta do Ulice Trešnjin cvet. Za saobraćaj će biti zatvoren i Bulevar Mihajla Pupina, u oba smera, od Ušća do Ulice