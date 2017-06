Merkel smatra ponudu Therese May "dobrim početkom", no mnoga pitanja ostaju

BRUXELLES - Njemačka kancelarka Angela Merkel opisala je ponudu britanske premijerke Therese May vezane uz prava građana zemalja EU nakon Brexita "dobrim početkom", no istaknula je da brojna pitanja vezana uz britanski izlazak iz Unije trebaju još biti riješena.

"Theresa May jasno nam je danas rekla da će građani zemalja Eu koji su proveli u Britaniji pet godina zadržati svoja puna prava. To je dobar početak", rekla je Merkel novinarima na summitu EU u Bruxellesu. "No još uvijek