Danas pre podne sunčano i vruće, popodne ponegde pljuskovi

Republički Hidrometeorološki Zavod Srbije za danas pre podne predviđa pretežno sunčano i veoma toplo vreme, ali popodne i uveče se očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom na jugozapadu i jugu zemlje.

Vetar će biti slab do umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni, a krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 22, a najviša od 33 do 37 stepeni. I u Beogradu će danas vreme biti pretežno sunčano