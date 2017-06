Toplo, popodne i uveče mogući pljuskovi

BEOGRAD - U Srbiji se popodne i uveče očekuju kratkotrajne vremenske nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom, upozorio je RHMZ. U istom upozorenju se takođe navodi da će do kraja juna biti veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 33 do 37 stepeni, u četvrtak i petak ponegde i do