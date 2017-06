Federer osvojio titulu u Haleu

Najbolji teniser svih vremena Rodžer Federer osvojio je četvrtu titulu u 2017. godini. Legendarni Švajcarac posle Australijan opena i Mastersa u Indijan Velsu i Majamiju, pokorio je i Hale. U finalu, lako je rekorder po broju Grend slem kruna dobio nemačku nadu Aleksandra Zvereva - 6:1, 6:3, za samo 53 minuta igre.

Impresivan je bio Federer, radio je šta je hteo na terenu. Skraćenim loptama je dovodio do ludila mladog Nemca, koji je bio nemoćan pred raspoloženim Rodžerom. Već na startu meča, Švajcarac je stigao do 4:0 i dao do