Raste broj žrtava: Najmanje 153 osobe poginule u Pakistanu u eksploziji cisterne

Najmanje 153 osobe, među kojima ima muškaraca, žena i dece, poginule su danas u Pakistanu od eksplozije cisterne s naftom, dok je više desetina u kritičnom stanju, saopštili su zvaničnici.

Our thoughts and prayers go out to government and nation of #Pakistan over oil tanker explosion. @GovtOfPunjab pic.twitter.com/g4Lv7iuu0T— Iran (@Iran) June 25, 2017 Pošto su preko razglasa jedne džamije upozoreni da se