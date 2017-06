Španija nasledila Srbiju na evropskom tronu

Titulu na prvenstvu Evrope su osvojile košarkašice Španije koje su u finalu bile bolje od selekcije Francuske sa 71:55

Mnogo lakše nego što se očekivalo su košarkašice Španije došle do trofeja na Evropskom prvenstvu u Češkoj. One su savladale Francuskinje sa 71:55 (21:18, 18:12, 17:10, 15:15). One su tako na postolju nasledile selekciju