Novak Đoković: Agasi će sve vreme biti uz mene na Vimbldonu!

Za razliku od Rolan Garosa, kada je Andre Agasi bio sa Novakom Đokovićem samo u prvoj nedelji, na Vimbldonu, legebndarni Amerikanac biće do kraja Grend slema u boksu našeg asa.

Ovu informaciju je preneo Stjuart Frejzer, novinar "Tajmsa". Novak Djokovic says that Andre Agassi will be with him at Wimbledon and will stay as long as he is in the tournament. — Stuart Fraser (@stu_fraser) 26. јун 2017.