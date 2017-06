Milice, legendo: Mandićeva osvojila titulu šampiona sveta!

Reprezentativka Srbije u tekvondu Milica Mandić osvojila je zlato na Svetskom prvenstvu u južnokorejskom Mudžuu, pošto je u finalu savladala domaću takmičarku Hje Ri Oh sa 17:13. Srpska takmičarka u neizvesnoj borbi savladala je do danas najbolju na svetu u kategoriji do 73 kilograma.