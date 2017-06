Zahtevi za povraćaj PDV na bebi opremu od 3. do 7. jula

Poreska uprava navodi da će posle sprovedenog postupka kontrole zahteva i u roku od 30 dana izdati rešenje kojim se utvrđuje pravo na refundaciju PDV-a ili rešenje kojim se zahtev odbija.

Roditelj ili staratelj može da ostvari refundaciju PDV-a najviše u iznosu do 75.029,08 dinara i to u prvoj godini starosti bebe do 42.873,76 dinara, a od prve do druge godine starosti u iznosu do 32.155,32 dinara. Hranom