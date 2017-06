Vučić poručio Železnjaku: I EU integracije i dobri odnosi sa Rusijom

Beograd -- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao s poslanikom ruske Dume Sergejom Železnjakom i profesorkom univerziteta Lomonosov Olgom Zinovjevom.

Vučić je tom prilikom ukazao na to da je Srbija, kao nezavisna i vojno neutralna zemlja, za spoljnopolitički prioritet izabrala evrointegracije, ali da to ne sme i neće da poremeti dobre odnose sa Rusijom. On je istakao da je