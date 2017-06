Slovenija dobila skoro ceo Piranski zaliv Slovenija dobila skoro ceo Piranski zaliv

Arbitražni sud za granični spor Hrvatske i Slovenije odlučio je da Slovenija dobije pristup otvorenom moru kroz koridor širok dve i po nautičke milje, rekao je u Hagu predsednik Stalnog arbitražnog suda u Hagu Žilber Gijom.

On je prethodno rekao da "trenutno nema mesta gde je teritorijalno more Slovenije direktno spojeno na otvoreno more i da sud ima dužnost da ga odredi" dodajući da to ;mora bude područje u kojem brodovi i avioni imaju