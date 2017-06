Jović najbolji trener ženskog tima na svetu

Svetsko prvenstvo u tekvondou održano u Južnoj Koreji za Srbiju je bilo fantastično. Dve zlatne medalje i sjajan uspeh začinjen stvaralaštvom velikog trenera Dragana Jovića.

Foto: Promo Milica Mandić je u kategoriji do 73 kilograma stigla do zlatne medalje, dok se i Vanja Stanković u kategoriji do 49 kilograma nešto ranije popela na vrh sveta. Ekipa je u Beogradu imala doček pun emocija.