Bombaš samoubica: se razneo u centru Damaska, najmanje osam žrtava

Najmanje osam osoba je poginulo, a 12 povređeno u napadu bombaša samoubice u istočnom delu Damaska, javlja sirijska državna televizija.

Three #explosions were heard in #Damascus, resulting in casualties and #injuries 02.07.2014 pic.twitter.com/QPQcwDf5fX— Maher Al Mounes (@Maher_mon) July 2, 2017 - Vlasti su bile u poteri za tri vozila napunjena eksplozivom