Horn prvak sveta u boksu u velter kategoriji

BRIZBEJN: Australijanac Džef Horn novi je VBO prvak sveta u boksu u velter kategoriji, pošto je u Brizbejnu savladao Filipinca Manija Pakjaa.

Horn je pred 55.000 gledalaca u australijskom Lang parku slavio jednoglasnom odlukom sudija 117:111, 115:113, 115:113 i došao do 17 pobede od 18 borbi, uz jedan remi. On je do prošle godine radio kao učitelj u školi u