Pljuskovi i grmljavina popodne i uveče, u Vojvodini uglavnom mirno

U Srbiji će danas jutarnja temperatura biti od 14 stepeni na severu do 20 C na istoku, a najviša dnevna od 26 do 31 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode u vidu intenzivnih pljuskova, grmljavine i grada uz jak i olujni vetar, uglavnom