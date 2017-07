U autobuskoj nesreći u Rusiji poginulo 13 osoba, povređeno 15

Najmanje 13 osoba je poginulo, među kojima dva deteta, a 15 je povređeno kada se autobus u kome se nalazilo 28 putnika sudario sa kamionom u Rusiji, u Tatarstanu saopštile su ruske vlasti.

The number of the victims in accident in Tatarstan has grown to ten people https://t.co/rntwwIjAoI pic.twitter.com/z4kiZ9UuVg— Wellnewsus (@Wellnewsus) July 2, 2017 Nesreća se dogodila u 00.40 časova po Moskovskom vremenu,