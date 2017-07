Dačić: Očuvanje RS interes Srbije

BANJA LUKA - Lider Socijalističke partije Srbije (SPS) i ministar inostranih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Banjaluci da je za njegovu partiju i za Srbiju najvažniji nacionalni interes očuvanje, stabilnost i jačanje Republike Srpske, u kojoj živi milion Srba.

On je rekao da to kaže "svima u svetu, potpuno jasno i otvoreno". "Imamo pravo da saradjujemo i ekonomski razvijamo Republiku Srpsku. To nam je zagarantovano Dejtonskim mirovnim sporazumom", rekao je Dačić, obraćajući